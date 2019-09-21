2019-09-21T10:54:04+03:00
Происшествия

В Татарстане поймали убийцу таксиста, который ехал в Башкирию

Молодого человека сдала его подруга
Рустем АХУНОВ
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Погибшим водителем такси оказался 31-летний Тимур К. из ТатарстанаПогибшим водителем такси оказался 31-летний Тимур К. из Татарстана
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В Татарстане стражи порядка задержали молодого человека, который ехал в Башкирию и зарезал таксиста.

По данным Следкома соседней республики, в злополучный вечер 31-летний таксист Тимур К. согласился отвезти из Татарстана в Башкирию молодую пару. Во время поездки 26-летний пассажир набросился на водителя и семь раз ударил ножом в грудь. В этот момент его подруга закричала, нападавший отвлекся, и таксисту удалось убежать в лес. К сожалению, ранения оказались слишком серьезными – мужчина погиб.

После нападения пассажир сел за руль чужого автомобиля и уехал вместе с подругой. Однако скрыться он так не смог – вскоре попал в ДТП. Его девушка вскоре решила позвонить в полицию и сдала своего молодого человека. Душегуба задержали и арестовали до конца ноября.

Как сообщает портал «БизнесOnline», водитель такси был отцом двоих детей. По словам бывшей супруги погибшего, мужчина любил хоккей и не пропускал ни одного матча казанского «Ак Барса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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