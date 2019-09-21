2019-09-21T09:20:00+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись автомобиль и скутер, есть погибший

Оба водителя не имели права находиться за рулем
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии столкнулись ВАЗ-2112 и скутерВ Башкирии столкнулись ВАЗ-2112 и скутер
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В Стерлитамаке столкнулись ВАЗ-2112 и скутер, водитель двухколесного транспортного средства погиб.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла на улице Нугуманова. Автомобилем управлял 31-летний мужчина, а за рулем скутера находился 22-летний парень. Лобовое столкновение произошло по неизвестным пока причинам. В итоге водитель скутера погиб на месте происшествия.

В ГИБДД отметили, что оба водителя не имели прав управления транспортными средствами. Водитель автомобиля и вовсе отказался проходить медицинское освидетельствование.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 9 аварий, в которых погиб один человек и еще 9 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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