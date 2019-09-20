2019-09-20T19:30:32+03:00
Общество

Уфимские хоккеисты сделали подарок мальчику, который расплакался прямо на матче

Маленького болельщика пригласили на домашнюю арену «Салавата Юлаева»
Рустем АХУНОВ
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Маленький Алан встретился со всей командой в раздевалкеМаленький Алан встретился со всей командой в раздевалке
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Игроки «Салавата Юлаева» подарили мальчику, который расплакался из-за их поражения, хоккейную клюшку и именное джерси.

Напомним, что уфимская команда проиграла последний домашний матч со счетом 5:2 в пользу гостей из омского «Авангарда». Один из маленьких болельщиков настолько распереживался, что расплакался прямо посреди матча. Мама засняла эмоции сына и выложила в соцсети.

На следующий день маленького Алана и его маму пригласили в «Уфа-Арену». На стадионе они встретились с хоккеистами. Подопечные Николая Цулыгина объяснили мальчику, что поняли свою ошибку, и пообещали больше его не расстраивать.

В качестве компенсации за испорченное настроение Алану подарили хоккейную клюшку и джерси с автографами всей команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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