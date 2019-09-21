В Уфе мужчина изнасиловал молодую мать в ее собственной квартире

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-21T18:32:32+03:00

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Глубокой ночью 19 сентября в отдел полиции в Черниковке обратилась 29-летняя девушка. Как сообщается собственный источник «КП-Уфа», уфимка рассказала, что около 40 минут назад ее в собственной квартире изнасиловал 34-летний знакомый. Как выяснилось, они выпивали вместе, и пьяный мужчина стал распускать руки и надругался над хозяйкой дома. Известно, что потерпевшая воспитывает 10-летнюю дочь. Была ли девочка в этот момент в квартире, не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого в отдел полиции. Сейчас он находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU