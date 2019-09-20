2019-09-20T18:08:36+03:00
Спорт

«Уфа» хотела подписать Глушакова за 2,5 млн рублей в месяц

Хавбек выбрал более выгодный вариант
Рустем АХУНОВ
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Денис Глушаков мог оказаться в «Уфе»Денис Глушаков мог оказаться в «Уфе»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футбольный клуб «Уфа» хотел подписать контракт с Денисом Глушаковым за 2,5 миллиона рублей в месяц.

О том, что скандально известный бывший полузащитник «Спартака» мог оказаться в составе уфимской команды генеральный директор «Уфы» рассказал в интервью порталу sports.ru.

- Мы с ним действительно разговаривали, он бы нам помог. Лишнее внимание взбудоражило бы местных болельщиков, - отметил Шамиль Газизов.

На вопрос о моральных качествах Глушакова и его поведении в команде Газизов ответил, что в «Уфе» такое «не больно получится».

По данным спортивного портала, уфимский клуб предлагал полузащитнику 35 тысяч евро в месяц. «Ахмат» смог перебить предложение более выгодными условиями – 85 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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