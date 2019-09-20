2019-09-20T10:58:32+03:00
Общество

Ввод застройщиками жилья в Башкирии увеличился на 32,2%

Башкортостанстат опубликовал данные за восемь месяцев 2019 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в этом году ввели 16,2 тысячи квартирВ Башкирии в этом году ввели 16,2 тысячи квартир
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Башкортостанстат опубликовал данные о жилищном строительстве за восемь месяцев 2019 года. Всего в республике за этот период введено в действие 16,2 тысячи квартир общей площадью 1 млн 311 тысяч 700 квадратных метров. В расчете на тысячу жителей сдано 323 квадратных метров жилья.

Доля жилья, которое было построено населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 67,6% – это 8102 жилых дома, в том числе на земельных участках, общей площадью 899,7 тыс. кв. метров. Застройщиками введено 412 тысячи квадратных метров жилья, что больше уровня аналогичного периода предыдущего года на 32,2%.

Башкирия находится на втором месте по вводу жилья среди регионов Приволжского федерального округа, уступая Татарстану. По вводу жилья на душу населения республика расположилась на пятом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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