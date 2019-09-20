Самолет с вахтовиками из Башкирии задержали на несколько часов
Сегодня утром самолет с вахтовиками из Башкирии был вынужден вернуться в аэропорт из-за неполадок с приборами. Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в 8:47 (по местному времени) от экипажа воздушного судна, следовавшего рейсом Уфа-Бованенково, поступило сообщение о возвращении в аэропорт Уфы. Причина решения – показание приборов об отсутствии роста давления в кабине. На борту самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair находилось 109 пассажиров.
– В 10 часов 27 минут по местному времени самолет произвел посадку в аэропорту Уфы в штатном режиме, – сообщается в ведомстве.
На месте работает заместитель уфимского транспортного прокурора. Он контролирует соблюдение прав пассажиров вернувшегося самолета. Рейс, по предварительной информации, задержали более чем на четыре часа.
ИСТОЧНИК KP.RU