«Скоропостижно ушла моя дорогая мамулечка»: мошенники из Уфы собирали деньги на похороны живого человека

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-20T09:24:41+03:00

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Вчера днем телефон уфимки Алины Н. начал разрываться от звонков родственников и друзей. Все как один спрашивали об одном и том же – правда ли, что у женщины умерла ее 60-летняя мама. Как оказалось, всех этих людей убедили в этом интернет-мошенник. Он взломали страницу Алины «ВКонтакте» и опубликовали на ней пост с просьбой помочь собрать деньги на похороны ее матери.

– Сегодня от нас скоропостижно ушла моя дорогая мамулечка, – приводит текст публикации издания UfacityNews.ru. – Я бы все отдала, чтобы обнять мою мамочку еще хотя бы раз.

Далее злоумышленник изложил целую легенду о том, как пожилой женщине стало плохо, как ее забрали врачи и она, не приходя в сознание, скончалась от инсульта. Все это было необходимо, чтобы мошенник подвел к самому главному – сбору на похороны: «На данный момент собрала 55 тысяч, но еще не хватает 15. Если у кого-то есть возможность помочь хотя бы частью…». В конце сообщения преступник оставил реквизиты в надежде, что кто-нибудь из впечатлительных и доверчивых родственников переведет деньги.

Алине стали названивать, когда она была на работе. Ей приносили соболезнования и пытались поддержать. В кабинет ворвалась коллега с вопросом, что произошло. Женщина недоумевала – она говорила с матерью буквально 30 минут назад, когда та забирала ее младшего сына со школы. Когда стало ясно в чем дело, Алина попыталась вернуть свою страницу, но старый пароль от нее не помнила. Тем временем мошенник начал рассылку сообщений ее друзьям с тем же содержанием. Он также добавил на аватар горожанки фотографию с изображением свечки, чтобы сделать все как можно более правдоподобно.

Когда уфимка пришла, наконец, с работы, то увидела сидящую на диване бледную маму, которая была в шоке от происходящего и не выпускала из рук телефон. Ей звонили и спрашивали, жива ли она. Пенсионерка расплакалась, когда узнала, что вообще происходит.

– В таком состоянии она напомнила мне беспомощного ребенка, – рассказала Алина. Для нее все эти социальные сети далеки. Ей 60 лет.

Супруг пожилой женщины тоже ничего не понял, но заявил о готовности найти и наказать наглецов. Позже выяснилось, что некоторые родственники собрались ехать в Уфу из другого города, чтобы помочь с организацией похорон, но их вовремя остановили. Алина признается, что очень боялась не успеть предупредить всех близких: сказать, что все в порядке, что никакие деньги не нужны, что ее мама жива и здорова (хотя и с изрядно потрепанными нервами).

В техподдержку ВКонтакте уже обратился сын уфимки: в ближайшее время ей вернут злополучную страницу.

ИСТОЧНИК KP.RU