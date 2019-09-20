Стала известна судьба Эльверы Туктагуловой из Уфы, которая четыре месяца назад вышла в магазин и пропала

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-20T08:17:47+03:00

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В Уфе стало известно о прекращении поисков 37-летней уфимки Эльверы Туктагуловой. Напомним, женщина исчезла еще 29 мая при довольно странных обстоятельствах: пошла в ближайший магазин и не вернулась.

Вышла Эльвера прямо в тапочках, а телефон и документы оставила дома. О пропаже уфимки родственники узнали только спустя три дня – ее сожитель не торопился бить тревогу. Семья женщины обзвонила все больницы и морги, но никакого результата это не дало.

Вчера волонтеры сообщили, что женщину нашли живой и здоровой, однако при каких обстоятельствах — не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU