2019-09-20T08:17:47+03:00
Общество

Стала известна судьба Эльверы Туктагуловой из Уфы, которая четыре месяца назад вышла в магазин и пропала

Уфимка без вести пропала 29 мая
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Об этом сообщили волонтерыОб этом сообщили волонтеры
Изменить размер текста:

В Уфе стало известно о прекращении поисков 37-летней уфимки Эльверы Туктагуловой. Напомним, женщина исчезла еще 29 мая при довольно странных обстоятельствах: пошла в ближайший магазин и не вернулась.

Вышла Эльвера прямо в тапочках, а телефон и документы оставила дома. О пропаже уфимки родственники узнали только спустя три дня – ее сожитель не торопился бить тревогу. Семья женщины обзвонила все больницы и морги, но никакого результата это не дало.

Вчера волонтеры сообщили, что женщину нашли живой и здоровой, однако при каких обстоятельствах — не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Скоропостижно ушла моя дорогая мамулечка»: мошенники из Уфы собирали деньги на похороны живого человека
В жилом доме в Башкирии обнаружили труп 9-месячного малыша
В Башкирии из-за сильного ветра перевернулась «Ока» – пострадали два человека
В Башкирии от укусов клещей пострадало более 9,5 тысяч человек
96 упавших деревьев и 9 разбитых автомобилей: последствия урагана в Башкирии оказались разрушительными
Раскрылись новые подробности истории с групповым изнасилованием уфимской дознавательницы
В Уфе открылся Дом-пансионат для пожилых людей и ветеранов ВОВ
В Башкирии без вести пропал 14-летний Данил Нафиков
В Башкирии оштрафовали назойливых коллекторов
Родители школьников из Башкирии жалуются на неудобное расписание
Стало известно состояние девушки, которая потеряла мать в ДТП с экс-мэром из Башкирии
Забойщик скота из Башкирии получил ножевое ранение на рабочем месте
Зампредседателя Конституционного суда Башкирии назначен Хайдар Валеев