В Башкирии от укусов клещей пострадало более 9,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-20T07:37:00+03:00

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Вот уже и закончилось лето, в республику пришли холода и дожди, а клещевой сезон еще продолжается. На 19 сентября 2019 года в медицинские учреждения по поводу укусов зловредных кровососов обратились 9681 человек. К примеру, в прошлом году эта цифра была значительно выше – 9940 человек.

Так что, отправляясь за грибами или завершая дачный сезон, помните – клещи не дремлют и до сих пор активны, поэтому не забывайте пользоваться репеллентами и одевать защитную одежду. Если же вас укусил клещ, обязательно нужно проверить его на зараженность энцефалитом или боррелиозом. Список адресов, по которому можно отнести на анализ клеща, найдете на сайте республиканского Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU