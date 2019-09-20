Раскрылись новые подробности истории с групповым изнасилованием уфимской дознавательницы

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-20T07:02:55+03:00

Свидетели уверяют: на следующий день девушка пришла на работу в отличном расположении духа

Бывшие коллеги девушки заявили, что на следующий день она пришла на работу в прекрасном настроении

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Вскрылись новые обстоятельства громкой истории с изнасилованием молодой уфимской дознавательницы своими высокопоставленными коллегами. В Кировском районном суде продолжаются заседания, на последнем из которых допросили бывших коллег потерпевшей. Все, как один, указали, что Гузель С. (имя изменено – ред.) на следующий день явилась на работу в прекрасном расположении духа.

- Свидетели сообщили, что никаких психологических и физических признаков изнасилования не заметили в своей коллеге, — передает слова адвоката Асляма Халикова «URA.RU».

Более того, по словам свидетелей, и в следственный комитет девушка отправилась только после того, как на утренней оперативке ее начальник Эдуард Матвеев раскритиковал работу своей подчиненной.

Также свидетели вспомнили случай, когда на корпоративе девушка сильно напилась и приставала к присутствующим мужчинам, а получив отказ, села за руль автомобиля и поехала домой на большой скорости, но попала в ДТП.

Напомним, что все произошло в ночь на 31 октября в здании уфимской миграционной службы. 23-летняя дознавательница обвинила трех своих начальников в избиении и изнасиловании. Следователи возбудили уголовное дело, а после проведенной служебной проверки всех полицейских уволили из органов по отрицательным мотивам. Позже такая же участь постигла и саму дознавательницу.

ИСТОЧНИК KP.RU