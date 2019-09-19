2019-09-19T18:31:27+03:00
Происшествия

Стало известно состояние девушки, которая потеряла мать в ДТП с экс-мэром из Башкирии

По словам близких, она пришла в себя
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пока состояние девушки все еще оценивается как тяжелоеПока состояние девушки все еще оценивается как тяжелое
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19-летней Александре Беляевой из Бирска предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация после страшной аварии, в которую она попала 10 сентября. Саша ехала с мамой Марией Беляевой и экс-мэром Бирска Александром Логачевым по трассе Москва-Уфа. В Мамадышском районе Татарстана их машина столкнулась с "Камазом". Мать девушки погибла на месте, а саму Александру с черепно-мозговой травмой, сломанными ребрами и повреждениями легких доставили в больницу Набережных Челнов.

Прошлую неделю девушка провела в коме, но на днях, наконец, пришла в себя.

- Она сейчас под наблюдением нейрохирургов, которые говорят, что реабилитационный период будет очень тяжелый и долгий. Мы все молимся за нее, надеемся, что улучшения есть, - рассказала в интервью местному "РИК-ТВ" тетя девушки.

Пока Александра все еще в тяжелом состоянии. Врачи объяснили, что на восстановление понадобится много средств. Семья переживает, что сумма может оказаться неподъемной. Все, кто готов оказать посильную помощь, могут перевести средства на счет, привязанный к номеру телефона тети - 8-988-501 24-34 (Светлана К.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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