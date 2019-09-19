«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-19T09:51:52+03:00

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У жительницы Уфы Ильмиры Юлдыбаевой 17 сентября представители органов опеки насильно забрали 4-летнюю дочь. Девочку отправили на принудительное лечение. Все началось с того, что каких-то семь дней назад женщина сходила с ребенком в поликлинику из-за подозрения на сахарный диабет.

10 сентября уфимке сообщили, что у маленькой Камиллы повышен уровень сахара: 15 при норме в 5. Педиатр дал направление в отделение эндокринологии Республиканской детской больницы. При поступлении туда показатель сахара в крови был уже 22. Маму с ребенком поместили в семиместную палату и постоянно брали анализы. Ильмиру взволновал случай, который произошел поздней ночью.

– Мы спали вместе на одной кровати, и однажды я проснулась оттого, что с дочкой что-то делают. Я спрашиваю: «Вы что-то делаете с моим ребенком?», они мне объясняют: «Мы берем кровь на сахар», – рассказала женщина изданию UfacityNews.ru.

На следующий день врачи поставили диагноз «сахарный диабет (инсулинозависимый) и прописали инсулин. Медики принесли капельницу и сделали укол. В процессе процедуры у Камиллы началась истерика. Она крикнула: «Мама, я хочу домой! Мамочка, забери меня домой! Мне больно, мне колют здесь, я не хочу!». Женщина поняла, что у девочки увеличился сахар. Испуганная уфимка написала отказ на добровольное лечение, забрала ребенка и уехала домой. Используя рекомендации эндокринолога, мама взялась самостоятельно выхаживать Камиллу – и с сахар, по ее словам, начал снижаться.

Тем временем домой к семье заявились органы опеки и полиция. Женщина рассказывает, что они говорили ей, что ребенок умрет, если не примет инсулин. Представители органов опрашивали соседей, периодически заявлялись к Ильмире и брали с нее объяснения. Сахар в крови девочки при этом был ниже, чем в больнице – 9,9.

17 сентября Камиллу забрали в больницу насильно. Мать ребенка пояснила, что к ней в дом обманным путем ворвались представители опеки, которые сказали, что они с отдела розыска и им нужна убедиться, что девочка в порядке. Дверь открылась, и ребенка буквально отобрали из рук матери и увезли на принудительное лечение. Тогда же Ильмира получила соответствующее решение суда, на заседание которого она не получала повестку. Как оказалось, суд одобрил обращение руководства той самой больницы.

Ночью женщина посетила своего ребенка в реанимации. Девочка сказала маме, что хочет кушать и пить. В отделении не предусмотрено питание – только инсулин. Переводить Камиллу в общую палату запрещают, ссылаясь на «указания от полиции» о том, что она должна находиться в реанимации. Уфимка боится, что ее лишат родительских прав, а девочку сделают «глубоким инвалидом».

– Я буду лишенная прав мать и, когда ребенок вырастет, я не смогу ей сказать, что я ничего не предприняла. То есть это уже у меня последние попытки что-то предпринять, дальше только суицид, наверно, – говорит Ильмира.

Инициаторами всего происходящего, по словам женщины, является Минздрав, отдел опеки и полиция. Она считает, что эти ведомства заинтересованы в том, чтобы ребенок остался пусть и без матери, но на инсулине. Уфимка не знает, что делать в сложившейся ситуации и надеется на помощь неравнодушных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU