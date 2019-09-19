Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в День республики
Власти региона объявили дополнительный выходной
Фото: Рустем Ахунов
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В предстоящий День республики, который празднуется 11 октября, жители Башкирии смогут отдохнуть три дня подряд. Республиканские власти сообщают, что поскольку праздник выпадает на пятницу, то выходными станут 11, 12 и 13 октября. Как отметили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальных отношений, рабочий день в четверг, 10 октября, будет сокращен на один час.
Следующие «длинные» выходные ждет жителей Башкирии в ноябре. Так, в связи с празднованием Дня народного единства три подряд выходных дня выпадают на 2,3 и 4 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU