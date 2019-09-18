2019-09-18T19:05:27+03:00
Происшествия

Создателя LinguaLeo из Башкирии, обвиняемого в убийстве сестры, хотят направить на принудительное лечение

Уголовное дело передали в суд
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Дюртюлинская межрайонная прокуратура передала в суд дело в отношении 35-летнего миллионера Айнура Абдулнасырова. Молодой человек обвиняется в убийстве своей сестры Эльвиры.

По версии следователей, создатель знаменитого онлайн-сервиса для изучения языков LinguaLeo нанес 47-летней женщине восемь ранений кухонным ножом. От полученных травм она скончалась.

- Поводом для расправы послужили психическое заболевание родственницы, её неадекватное состояние, которые раздражали мужчину, - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

Однако и у самого обвиняемого эксперты выявили психическое расстройство, из-за которого тот мог не осознавать, что творит.

В связи с этим дело передали в суд "для применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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