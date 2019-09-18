«Без помпезности и концертов»: спикер Курултая рассказал, как пройдет инаугурация Радия Хабирова
Завтра, 19 сентября, в доме Государственного Собрания пройдет вступление в должность главы Башкирии Радия Хабирова. О том, какой характер будет иметь церемония инаугурации, рассказал спикер Курултая республики Константин Толкачев. По его словам, никаких торжественных мероприятий по этому случаю не будет.
– Обстановка планируется рабочая, без помпезности, приемов, концертов, большого числа приглашенных лиц из других регионов, – сказал Толкачев. – Минимум выступлений и максимум конкретики.
Подобный подход, по мнению спикера Курултая, «в полной мере соответствует настрою главы». Единственным высокопоставленным лицом на инаугурации будет Игорь Комаров, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе.
Спикер Госсобрания добавил, что после вступления в должность нового главы правительство сложит с себя полномочия, и руководителю региона предстоит сформировать его заново.
ИСТОЧНИК KP.RU