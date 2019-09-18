2019-09-18T17:31:27+03:00
Недвижимость

Налоговики банкротят крупную управляющую компанию Уфы

УЖХ задолжало больше 2 млн рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
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Налоговая служба подала на банкротство управляющей компании Октябрьского района Уфы. Несостоятельным просят признать УЖХ "Сипайловский", в ведении которого 241 дом, где живут около 72 тысяч человек. Это одна из крупнейших управляющих компаний города.

По информации "Ъ-Уфа", налоговики требуют от ответчика 2,14 млн рублей. Дата слушаний в арбитражном суде пока не назначена.

Издание уточняет, что за последние два года кредиторы уже дважды пытались обанкротить УЖХ, но в обоих случаях компания погасила долги и процессы были закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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