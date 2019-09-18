2019-09-18T15:19:54+03:00
Происшествия

Ранее убившего жену и тещу жителя Уфы посадили в тюрьму за жестокую расправу над дочерью

72-летний мужчина также покушался на убийство племянника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ходе расследования мужчина дал признательные показанияВ ходе расследования мужчина дал признательные показания
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В Уфе вынесли приговор 72-летнему жителю Уфы за убийство родной дочери. Ранее он уже отбывал наказание за расправу над женой и тещей.

История началась в ноябре 2018 года, когда на льду водоема рядом с микрорайоном «Дема» была обнаружена человеческая рука. Эксперты тогда установили, что конечность принадлежала женщине и была отсечена в 2015 году. Среди людей, числившихся без вести, совпадений обнаружено не было.

Следователи-криминалисты и сотрудники угрозыска во время проверки жителей близлежащих районов вышли на женщину, которая рассказала, что в 2015 году пропала ее соседка, проживавшая с отцом. Как выяснилось, рука действительно принадлежала пропавшей. На допросе пожилой мужчина сказал полицейским, что, действительно, его дочь исчезла, и он даже обращался в полицию по этому вопросу. Правоохранители проверили поступившие в тот год заявления о без вести пропавших, но никаких сообщений от пенсионера не нашли. Таким образом, мужчина стал главным подозреваемым.

В ходе обыска по месту жительства отца пропавшей были обнаружены следы крови, происхождение которых уфимец объяснить не смог. Тем временем доказательств его вины собиралось все больше и больше, и в какой-то момент мужчина во всем сознался. В 2015 году он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою 42-летнюю дочь по голове, от чего она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, пенсионер расчленил тело женщины: часть останков он закинул в мусорные баки, остальное – утопил в пруду. Полностью тело дочери обвиняемого найти так и не удалось.

В пресс-службе следственного комитета Башкирии сообщили, что ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство жены и тещи. Тогда его посадили на 15 лет. После выхода из тюрьмы, в 2005 году, его вновь осудили – на восемь лет за покушение на убийство племянника и угрозу убийством дочери.

– Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, – пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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