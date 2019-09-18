«Писали, что ее убили»: мама пропавшей в Башкирии 14-летней девочки пережила настоящий ужас во время поисков

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-18T15:15:47+03:00

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14-летняя школьница из Благовещенска 16 сентября ушла из гимназии, в которой учится, и бесследно пропала. К счастью, сейчас подросток находится с родителями, но прежде чем она вернулась домой, мама натерпелась всякого. Помимо девочки подростка у женщины есть еще двое детей – годовалый и семилетний мальчики. В эти два дня матери пришлось буквально разрываться между младшими детьми и поиском старшей. «Комсомолка» узнала подробности этой непросто истории.

По словам мамы девочки, она убежала из школы, потому что на нее накричали социальный педагог и заместитель директора. Якобы, ребенка напугали тем, что ее заберут сотрудники полиции и отвезут в отдел по делам несовершеннолетних.

- Поэтому она с предпоследнего урока ушла из школы, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» мама девочки.

По словам женщины, за те два дня, пока искали девочку, матери пришлось очень тяжело.

- Мне написали в сетях, что её убили и скинули в овраг, где остров, возле Белой. Мы собрались и пошли в полицию, с просьбой помочь найти ребенка. А в ответ я лишь унизительные слова от сотрудников. Они сказали, что дома у нас проблемы, хотя у нас все в доме и в семье отлично! – говорит женщина.

К счастью, полицейские нашли девочку в совсем другом районе города и привезли на обследование в больницу. Врачи осмотрели школьницу и отпустили домой.

- А потом нас (родителей. – Прим. ред.) увезли в полицию и держали там до половины седьмого утра, - негодует женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU