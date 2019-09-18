2019-09-18T14:43:23+03:00
Общество

В Уфе начали досрочную подачу тепла

Отопление дали в нескольких социальных объектах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тепло уже дали в некоторых медучреждениях и детсадахТепло уже дали в некоторых медучреждениях и детсадахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Башкирии в связи с понижением температуры воздуха начали досрочную подачу тепла в социальных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Отопительный сезон стартовал в пяти детсадах, пяти медучреждениях, а также в школе-интернате по улице Мусоргского, музыкальном колледже на Пушкина и в бассейне «Буревестник». Как уточняют в мэрии, все эти учреждения подали заявку на досрочное подключение в «Уфимские инженерные сети».

Повсеместная подача тепла начнется, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет не выше восьми градусов тепла в течение пяти дней. В администрации города напоминают, что жильцы домов могут рассчитывать на досрочное начало отопительного сезона, если собственники квартир примут соответствующее решение на общем собрании и направят протокол в управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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