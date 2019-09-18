2019-09-18T14:09:05+03:00
Происшествия

Охотники из Башкирии застрелили косулю и протащили ее на машине

Злоумышленники прицепили тело несчастного животного к фаркопу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД Башкириифото: МВД Башкирии
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В Башкирии любители незаконной охоты застрелили косулю и протащили ее на машине, пытаясь скрыться от правоохранителей. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, 41-летний местный житель вместе со своим приятелем выехал в лес в Кушнаренковском районе, чтобы поохотиться. В качестве добычи они выбрали косулю. Охотники выстрелили в нее два раза. Одна пуля попала в цель. Животное изо всех сил пыталось спасти, но тщетно – мужчины добили несчастную жертву.

Разделать добычу охотники не успели. Шум привлек охотничьих инспекторов. Тогда злоумышленники прицепили косулю к фаркопу машины и попытались уйти от стражей порядка. В ходе погони внедорожник подозреваемых сломался, а туша животного отцепилась. Сами ставшие жертвами охотники бросились прочь от машины и скрылись с места происшествия.

фото: МВД Башкирии

фото: МВД Башкирии

Полицейские изъяли из багажника «Нивы» охотничьи ружья, патроны, ножи, фонари, радиостанции и портмоне с деньгами. Личности подозреваемых уже установлены. Они находятся в розыске. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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