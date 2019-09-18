2019-09-18T13:12:06+03:00
Происшествия

В Башкирии легковушку «намотало» на столб

Пострадавшего водителя доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Сегодня утром, 18 сентября, в городе Кумертау произошло серьезное ДТП – легковушку буквально «намотало» на столб. Фотографии с места происшествия в социальной сети опубликовали местные жители.

Авария случилась на улице Окружной. По одной из версий, водитель за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением на скользком покрытии и влетел боком в опору ЛЭП. К слову, на участке, где произошел инцидент, недавно уложили новый асфальт. На месте происшествия работали экстренные службы. Вызволять человека из машины пришлось спасателям. Сотрудники передали пострадавшего медицинским работникам, которые доставили его в ближайшую больницу.

Одному из очевидцев случившегося удалось сфотографировать приборную панель разбитого автомобиля. Стрелка на спидометре ушла за 200 км/ч, однако едва ли этот показатель можно считать последней скоростью автомобиля перед столкновением. Нередко при ударе измерительные приборы в машинах дают сбой.

фото: vk.com

фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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