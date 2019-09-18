В Башкирии проведут рейды по использованию терминалов оплаты проезда в автобусах

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-18T12:34:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В доме республики накануне состоялся «Транспортный час», который провел врио главы Башкирии Радий Хабиров. На совещании обсудили развитие безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. С докладом выступил первый замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов.

Чиновник рассказал, что на сегодняшний день в Башкирии реализовано 125 тысяч карт «Алга» и 250 тысяч карт школьников с транспортным приложением. Всего по новым проездным было совершено более 12 млн поездок – в том числе и на автобусах частных перевозчиков. Наибольшая доля перевозок по картам приходится на ГУМ «Башавтотранс».

Баширов также доложил, что далеко не всех частных перевозчиков прельщает новая система оплаты проезда. Некоторые попросту игнорируют ее. В связи с этим Хабиров поручил надзорным органам провести рейды по использованию терминалов в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU