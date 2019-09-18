С глаз долой: владельцы бистро в Уфе заклеивают на фасадах слово «шаурма»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-18T12:19:25+03:00

После недавнего скандала с отравлением 15 человек восточным фастфудом хозяева общепита пошли на крайние меры

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Своеобразным способом решили снизить давление вокруг истории с отравлением 15 человек шаурмой владельцы бистро в Уфе. Так, с лицевой стороны вагончика с фастфудом, который расположен рядом с универмагом, пропало слово «шаурма». Надпись с упоминанием восточной блюда сурово заклеили самоклеющейся пленкой для мебели.

Снимки, подтверждающие изменения на фасаде точки общепита, на своей странице в Facebook опубликовал уфимец Алексей Пантелеев. Фотографии он сопроводил забавным комментарием с упоминанием мэра города: «Когда решил пока не бесить Ульфата Мансуровича».

фото: Facebook.com

Автор поста намекнул на непримиримую борьбу с вагончиками с шаурмой, которую градоначальник начал практически сразу после того как заступил на должность. Тогда история быстро затихла, однако в связи с недавним отравлением 15 уфимцев сити-менеджер вновь поднял вопрос о целесообразности киосков с восточным фастфудом.

ИСТОЧНИК KP.RU