Ансамбль им. Гаскарова отметит 80-летний юбилей гастрольным туром по России

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-18T11:10:20+03:00

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Сегодня, 18 сентября, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова – один из ведущих профессиональных хореографических коллективов России, который в этом году отмечает 80 лет со дня основания, открывает большой концертный тур в честь своего юбилея в Концертном зале им. Чайковского в Москве. Выступления также пройдут и других городах России - Твери, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, где ансамбль выступит впервые за десять лет на одной из самых больших и престижных площадок - БКЗ «Октябрьский».

Запланированы большие сольные концерты ансамбля и в Уфе: 16 и 17 октября, 6 и 7 декабря выступления пройдут в концертном зале ГААНТ им.Ф.Гаскарова (ул. Заки Валиди, 34), 13 декабря - в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50), а 15 декабря - в Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина,5/1). Ансамбль представит номера из золотого фонда наследия Гаскарова: «Семь девушек», «Зарифа», «Гульназира», старинный танец с ведром и другие. Репертуар ансамбля ежегодно пополняется новыми постановками современных хореографов. Московского зрителя ждет премьера 2019 года, постановка Алексея Шишкина «Русь», уже успевшая собрать восторженные отзывы в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU