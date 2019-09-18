ГК «Первый Трест» предлагает парковочные места от 5000 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-18T11:07:05+03:00

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Как сообщает bashinform.ru, специально для тех, кто заботится о своём автомобиле предусмотрены два новых продукта «Ипотека» и «Рассрочка от ГК «Первый Трест» на паркинги! Собственное парковочное место можно приобрести от 5 000 руб. в месяц*.

Теперь можно выбрать, каким способом удобнее сделать покупку. Не важно какой вариант окажется приоритетным - и банковская ипотека, и рассрочка от ГК «Первый Трест» дают возможность приобрести парковочное место уже сегодня и делают покупку комфортной для семейного бюджета.

Преимущества собственного парковочного места неоспоримы: круглосуточная охрана и безопасность, а также защита от угона и повреждений; возможность парковки на собственном месте в любое время суток, не тратя время на поиски места; отсутствие необходимости каждый раз прогревать автомобиль, так как он находится в тепле.

Воспользовавшись привлекательным предложением, вы приобретаете парковочное место уже сегодня!

Торопитесь доступных вариантов с каждым днём становится всё меньше.

Задать интересующие вас вопросы можно по номеру 8 (347) 222-0-111.

Ждём вас в наших офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая 78, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

*Расчёт ипотечного платежа произведён на парковочное место № 65 в ЖК «Уфимский Кремль», стоимостью 761 450 руб., площадью 15,7 кв. м., с первоначальным взносом 30 % и ставкой 10,7 % на 30 лет. Ежемесячный платёж составляет 4 955,57 руб.

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