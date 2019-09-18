2019-09-18T11:05:07+03:00
Общество

Мальчика, который почти неделю провел взаперти с трупом матери, перевезли на лечение в Уфу

Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчик будет находиться под присмотром уфимских врачейМальчик будет находиться под присмотром уфимских врачейФото: Олег ЗОЛОТО
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Мальчика из Янаула, который почти неделю провел взаперти с телом мертвой матери, перевезли на лечение в столицу Башкирии.

Напомним, о жутком случае стало известно накануне. Воспитатели детского сада, в который ходил шестилетний Амир, забили тревогу, когда его мама перестала брать трубку. Дверь квартиры открыла подруга погибшей, у которой был запасной ключ. В жилище рядом с трупом Альбины Лукмановой лежал ее ребенок. Он находился в истощенном состоянии. На месте правоохранители нашли предсмертную записку. По одной из версий, покойная свела счеты с жизнью. Сегодня стало известно, что у нее были проблемы психологического характера.

Мальчика на воспитание, скорее всего, возьмет его тетя. Вчера она приехала в республику из Москвы. Состояние Амира, по информации «Вести-Башкортостан», оценивается как стабильно тяжелое. По-видимому, этим и было продиктовано решение перевезти ребенка на лечение в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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