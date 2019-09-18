В Башкирии за восемь месяцев собрали 255 млдр рублей налогов

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-18T09:49:15+03:00

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В январе-августе текущего года в Башкирии удалось собрать 255 млрд 180 млн рублей налогов и других обязательных платежей. Данные представили в пресс-службе региональной ФНС.

Половина собранных налогов – 126 млрд 572 млн рублей – поступила в федеральную казну. Консолидированный бюджет Башкирии пополнился на 97 млрд 339 млн рублей.

Основной объем поступлений был сформирован из налогов на добычу полезных ископаемых (42,4% или 108 млрд 253 млн), прибыль организаций (17,0% или 43 млрд 325 млн), доходы физическим лиц (13,7% или 35 млрд 85 млн), акцизы (9,7 % или 24 млрд 829 млн), на добавленную стоимость (9,0% или 23 млрд 52 млн), а также имущественные налоги (4,6% или 11 млрд 736 млн) и специальные налоговые режимы (2,6% или 6 млрд 727 млн). Взносы на обязательное социальной страхование составили 74 млрд 290 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU