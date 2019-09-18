2019-09-18T09:27:48+03:00
Общество

На площадке торгового центра в Уфе появился новый арт-объект

Скульптуру «Такси, притормози!» назвали «собирательным образом современных девушек»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе на площадке торгового центра «Планета» появился арт-объект под названием «Такси, притормози!». Архитектором выступил Халит Галиуллин.

Скульптура, сделанная из стекло-пластика и покрытая краской бронзового цвета, изображает девушку, которая ловит такси. В одной руке она держит пакеты с покупками, а другой сигналит водителю остановиться. По словам создателя, арт-объект – это «собирательный образ современных девушек, которые с покупками домой, чтобы побыстрее их примерить». Архитектор признался, что сложнее всего было смастерить волосы таким образом, чтобы создавалось впечатление, что они развиваются на ветру. На создание скульптуры ушло порядка двух месяцев.

К слову, это не первая работа Галиуллина. Для Уфы он изготовил ряд скульптур, среди которых «Семья оленей» на перекрестке 50 лет СССР и проспекта Октября, «Семья аистов» на проспекте Салавата Юлаева и «Танец журавлей» на пересечении улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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