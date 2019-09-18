Владимир Спиваков получил орден Салавата Юлаева из рук Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-18T08:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Государственном концертном зале «Башкортостан» вчера, 17 сентября, открылся фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», на котором всемирно известный дирижер получил орден Салавата Юлаева.

Госнаграду за высокие творческие достижения в области культуры, искусства и литературы маэстро получил из рук Радия Хабирова. Он поздравил Спивакова с 75-летием, которое дирижер отпраздновал 12 сентября.

– Как Вы видите, этот орден имеет форму звезды. Пусть эта звезда Вас зовёт и ведёт в вашу родную республику. Мы счастливы, что вы у нас есть! Спасибо вам за это, – отметил врио главы Башкирии, вручая награду.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит в Уфе с 17 по 19 сентября. В первый день прозвучали увертюры, арии и дуэты из опер. Сегодня, 18 сентября, в зале ГКЗ выступит юная скрипачка из Испании Мария Дуэньяс совместно с оркестром под управлением Владимира Спивакова. В завершающий день мэстро и Национальный филармонический оркестр России исполнят музыкальные произведения Бетховена.

ИСТОЧНИК KP.RU