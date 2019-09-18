В Уфе припаркованный автомобиль наехал на двух девушек
В Уфе припаркованный автомобиль совершил наезд на двух пешеходов по вине пьяного водителя. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
Поздним вечером на спуске в спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» 27-летний пьяный парень пытался совладать с управлением за рулем своей Kia Spectra. Однако получилось это у хмельного водителя не очень удачно: двигаясь задним ходом, он врезался в припаркованную Daewoo Nexia. Последняя по инерции от удара наехала на двух 18-летних девушек. Как итог – обе уфимки получили травмы.
По данным региональной госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло шесть ДТП, в котором пострадали семь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU