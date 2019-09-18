2019-09-18T08:27:52+03:00
Происшествия

В Уфе припаркованный автомобиль наехал на двух девушек

Машина двинулась с места по инерции после столкновения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

В Уфе припаркованный автомобиль совершил наезд на двух пешеходов по вине пьяного водителя. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Поздним вечером на спуске в спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» 27-летний пьяный парень пытался совладать с управлением за рулем своей Kia Spectra. Однако получилось это у хмельного водителя не очень удачно: двигаясь задним ходом, он врезался в припаркованную Daewoo Nexia. Последняя по инерции от удара наехала на двух 18-летних девушек. Как итог – обе уфимки получили травмы.

По данным региональной госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло шесть ДТП, в котором пострадали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии за восемь месяцев собрали 255 млдр рублей налогов
На площадке торгового центра в Уфе появился новый арт-объект
Инспектор ГИБДД из Уфы попался на продаже «красивых госномеров»
Владимир Спиваков получил орден Салавата Юлаева из рук Радия Хабирова
В Башкирии ожидается резкое похолодание
«У женщины были заболевания»: воспитательница о семье ребенка, прожившего неделю с трупом матери
В Уфе школьникам в столовой дали недожаренные котлеты и просроченный йогурт
Жители Башкирии должны банкам 441 миллиард рублей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
Айнур Биргалин стал единственным кандидатом на пост муфтия Башкирии
В Башкирии загорелся дом, в котором находились трое маленьких детей
СПЧ при главе Башкирии возглавил экс-кандидат на пост руководителя республики
Стало известно, почему шестилетний мальчик из Башкирии провел пять дней в квартире с телом матери