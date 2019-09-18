В Башкирии ожидается резкое похолодание
Синоптики представили очередной прогноз погоды на несколько дней
Фото: Владимир Веленгурин
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Башгидрометцентр представил очередной прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в республику придут дожди. Температура воздуха днем составит +13, +18 градусов Цельсия.
В предстоящий четверг, 19 сентября, в республику придут настоящие осенние холода. Днем температура воздуха не поднимется выше +15 градусов, а ночью похолодает до +6ºС.
Также по республике завтра прогнозируются дожди, местами небольшие. Ожидается и шквалистое усиление ветра, сообщают синоптики Башгидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU