В Башкирии ожидается резкое похолодание

СЕГОДНЯ 07:28 2019-09-18T10:08:16+03:00

Синоптики представили очередной прогноз погоды на несколько дней

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Башгидрометцентр представил очередной прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, сегодня, 18 сентября, в республику придут дожди. Температура воздуха днем составит +13, +18 градусов Цельсия.

В предстоящий четверг, 19 сентября, в республику придут настоящие осенние холода. Днем температура воздуха не поднимется выше +15 градусов, а ночью похолодает до +6ºС.

Также по республике завтра прогнозируются дожди, местами небольшие. Ожидается и шквалистое усиление ветра, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU