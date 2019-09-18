«У женщины были заболевания»: воспитательница о семье ребенка, прожившего неделю с трупом матери

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-18T08:22:05+03:00

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Все новыми подробностями обрастает громкая история из Янаула. Там почти неделю шестилетний мальчик прожил в квартире в заперти с телом умершей матери. Если бы не воспитатели детсада, которые забили тревогу, ребенок мог погибнуть от истощения. Он попросту не мог выбраться из жилища. Сейчас парень в реанимации в центральной городской больнице.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, воспитатели детсада, куда ходил ребенок, положительно отзывались о погибшей женщине. Она никогда не пропускала родительские собрания, а мальчик был всегда аккуратно одет. На днях воспитатели узнали, что в жизни 44-летней матери одиночки все было не так просто.

- Сейчас мы уже узнаем, что у нее были психологического характера заболевания, ну мы об этом просто не могли знать. Такую информацию медучреждение не дает. Я думаю, что на этом фоне что-то, - заявила корреспондентам Башкирского спутникового телевидения заведующая детсадом Юлия Валиахметова.

Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, женщина свела счеты с жизнью – около ее тела обнаружили предсмертную записку.

ИСТОЧНИК KP.RU