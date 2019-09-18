2019-09-18T10:08:40+03:00
Общество

В Уфе школьникам в столовой дали недожаренные котлеты и просроченный йогурт

Поставщик питания изъял партию мяса на анализ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувший вторник, 17 сентября, стало известно о вопиющем случае в столовой школы №71 в Уфе. Ученики пожаловались родителям на недожаренные котлеты, а те, в свою очередь, написали о случившемся в социальных сетях.

Реакция поставщика для школьного питания не заставила себя ждать. ООО «Зуевское», принадлежащее изместному бизнесмену Альберту Мухамедьярову, тут же изъяло партию мяса. По данным «КоммерсантЪ – Уфа», организация пообещала провести лабораторный анализ продукции.

В беседе с корреспондентами «КоммерсантЪ-Уфа» Мухамедьяров заявил, что не в курсе произошедшего. Однако он пояснил, что «В качестве нашего мяса я уверен, так как оно контролируется специалистами на всем этапе производства».

Еще один скандал со школьным питанием произошел в уфимской гимназии №39. Там, по словам представителя родительского комитета, детям в столовой выдали просроченный йогурт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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