2019-09-18T08:15:47+03:00
Экономика

Жители Башкирии должны банкам 441 миллиард рублей

Такие цифры озвучил Нацбанк республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Национальный банк Башкирии на днях опубликовал данные о ситуации на рынке потребительского кредитования в республике. Как оказалось, к 1 июля 2019 года жители региона должны различным банкам 441,5 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на потребительские кредиты.

По данным регулятора, в первом полугодии 2019 года банки выдали жителям республики кредитов на сумму 163,1 млрд рублей. Из них 37,4 млрд рублей ипотечные кредиты. В Нацбанке Башкирии отмечают, что эта сумма меньше на 15% чем за тот же период прошлого года.

Также в Нацбанке республики сообщают, что доля просроченной задолженности по сравнению с 2018 годом стала меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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