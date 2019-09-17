2019-09-17T20:05:14+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»

Юлаевцы забросили в ворота китайского клуба три шайбы
Павел КРАЙНОВ
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Уфимцы вырвали победу на последних минутах игрыУфимцы вырвали победу на последних минутах игрыФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 17 сентября, на льду «Уфа-Арена» уфимский «Салават Юлаев» провел третий матч домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз соперниками подопечных Николая Цулыгина стали хоккеисты пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился победой «Салавата» со счетом 3:2.

В первом периоде команды покинули лед без заброшенных шайб. В самом начале второго периода счет открыл игрок «Куньлуня» Тайлер Вон. Однако менее чем через минуту Тему Хартикайнен счет сравнял. Под занавес периода пекинский клуб усилиями Адама Крэкнелла вновь вышел вперед.

Статус кво в третьем периоде восстановил Никита Сошников, а менее чем за три минуты до конца игры точку в матче поставил Филип Ларсен – 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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