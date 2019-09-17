Айнур Биргалин стал единственным кандидатом на пост муфтия Башкирии
Сегодня, 17 сентября, в Уфе прошло заседание пленума Духовного управления мусульман Башкирии, на котором выдвинули кандидата на пост республиканского муфтия. Единственным претендентом на должность стал исполняющий обязанности председателя ДУМ РБ Айнур – хазрат Биргалин.
Выдвижение и утверждение кандидатуры на руководящую должность Духовного управления мусульман Башкирии прошло в завершении пленума. Большинством голосов было принято решение выбрать единого кандидата – Айнура Биргалина.
Итоговый съезд, на котором будет избран председатель ДУМ республики, пройдет 16 октября в здании ГКЗ «Башкортостан».
ИСТОЧНИК KP.RU