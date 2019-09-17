В Уфе открылась выставка редких снимков Рудольфа Нуреева

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-17T16:10:52+03:00

В экспозиции, которая продлится до 24 сентября, представлено более сотни фотографий легендарного танцовщика, некоторые из которых раньше не выставлялись

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В рамках XXII Международного фестиваля балетного искусства им. Рудольфа Нуреева, который проходит сейчас в Уфе, в местном музее танцовщика в Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) демонстрируются неизвестные снимки, выполненные фотографом парижского театра «Opera National Paris» – «Palais Garnier» Франсетт Левье.

Большинство фотографий легендарного танцовщика, представленных в Уфе, были сделаны во время репетиций и спектаклей в период с 1971 по 1984 год. Некоторые из снимков выставляются впервые. Выставка «И снова он, наш Рудик» также включает фотографии парижской выставки «Станцуй под объектив», показанной на салоне «Paris Photo» в прошлом году.

Организаторы проекта заявили, что после завершения выставки, которая продлится только до 24 сентября, часть работ будет передана в дар Башкирскому театру оперы и балета, а также Хореографическому училищу им. Рудольфа Нуреева.

ИСТОЧНИК KP.RU