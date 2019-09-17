СПЧ при главе Башкирии возглавил экс-кандидат на пост руководителя республики

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-17T17:24:01+03:00

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Предприниматель и экс-кандидат на пост руководителя республики Владимир Барабаш занял должность председателя в новосозданном Совете по правам человека при главе Башкирии. Другой участник прошедших 8 сентября выборов – юрист Зульфия Гайсина – стала ответственным секретарем правозащитной организации. О назначениях сообщили в издании «Ъ-Уфа».

Первое заседание СПЧ прошло сегодня, 17 сентября, в здании Министерства сельского хозяйства. В состав совета на данный момент входят 36 человек.

Напомним, Радий Хабиров предложил Гайсиной войти состав нового органа в прямом эфире политического шоу «Антидебаты». По словам руководителя региона, в организации «будет много неудобных для власти людей».

ИСТОЧНИК KP.RU