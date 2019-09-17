2019-09-17T15:44:48+03:00
Происшествия

В СК Башкирии прокомментировали дело об убийстве девушки, которое удалось раскрыть спустя 15 лет

Девушка стала жертвой мужчины, который принял ее за другого человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи вернулись к делу спустя 15 летСледователи вернулись к делу спустя 15 летФото: Рустем АХУНОВ
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Правоохранители раскрыли дело об убийстве 17-летней уфимки, которое произошло еще в 2004 году. Как ранее сообщала «Комсомолка», тело девушки было обнаружено возле мусорных контейнеров в Черниковке. Тогда сыщикам не удалось найти виновного – однако спустя 15 лет материалы уголовного дела были изучены повторно с привлечением дактилоскопических и молекулярно-генетических экспертиз.

Преступника удалось найти благодаря исследованию одежды убитой, на которых были обнаружены следы мужчины, осужденного в 2015 году за незаконный оборот наркотиков. Он все еще отбывал наказание в колонии. Подозреваемый сознался в содеянном, однако «по окончанию следствия вину в совершенном преступлении признавать отказался».

Следователям удалось восстановить картину произошедшего 23 сентября 2004 года убийства. По версии правоохранителей, тогда еще 30-летний обвиняемый принял потерпевшую за девушку, которая ранее не оплатила проезд, когда он ее подвозил. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил девушку по голове руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте. После этого обвиняемый перетащил труп к мусорным контейнерам и скрылся.

В ближайшее время дело будет передано в прокуратуру, а после – в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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