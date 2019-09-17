Депутат Курултая Башкирии выступила против лекций о контрацепции среди подростков

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-17T15:16:52+03:00

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Сегодня, 17 сентября, депутаты Курултая обсудили проблемы здравоохранения и демографии в Башкирии. Рабочую группу возглавила Эльвира Аиткулово, зампредседателя Госсобрания. Особенно любопытным получилось выступления депутата парламента Риммы Утяшевой. Она рассказала о снижении рождаемости, показатель которой в этом году по сравнению с предыдущим снизился на три тысячи человек.

Утяшева считает, что Башкирии стоит брать пример с регионов Кавказа, где «рождаемость за счёт сохранения духовности и традиций остаётся на высоком уровне» (здесь и далее – цитаты «МедиаКорСети»). По мнению чиновницы, подросткам не нужно рассказывать о контрацепции: лучше учить их «мыть полы, а не жить половой жизнью». Задача страны, утверждает депутат, состоит в том, чтобы «пропагандировать здоровую желанную беременность».

Один из журналистов сделал Утяшевой замечание, мол, контрацептивы используют не только для того чтобы избежать нежелательной беременности, но и чтобы предотвратить заражение венерическими заболеваниями. На ремарку корреспондента чиновница ответила, что не является противницей контрацептивов в целом, а просто считает, что детям в 14 лет «незачем об этом знать». «У детей должно быть детство», – подытожила Утяшева.

ИСТОЧНИК KP.RU