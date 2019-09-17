2019-09-17T15:16:52+03:00
Общество

Депутат Курултая Башкирии выступила против лекций о контрацепции среди подростков

Римма Утяшева заявила, что вместо полового воспитания детей нужно приучать мыть полы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: Facebookфото: Facebook
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 сентября, депутаты Курултая обсудили проблемы здравоохранения и демографии в Башкирии. Рабочую группу возглавила Эльвира Аиткулово, зампредседателя Госсобрания. Особенно любопытным получилось выступления депутата парламента Риммы Утяшевой. Она рассказала о снижении рождаемости, показатель которой в этом году по сравнению с предыдущим снизился на три тысячи человек.

Утяшева считает, что Башкирии стоит брать пример с регионов Кавказа, где «рождаемость за счёт сохранения духовности и традиций остаётся на высоком уровне» (здесь и далее – цитаты «МедиаКорСети»). По мнению чиновницы, подросткам не нужно рассказывать о контрацепции: лучше учить их «мыть полы, а не жить половой жизнью». Задача страны, утверждает депутат, состоит в том, чтобы «пропагандировать здоровую желанную беременность».

Один из журналистов сделал Утяшевой замечание, мол, контрацептивы используют не только для того чтобы избежать нежелательной беременности, но и чтобы предотвратить заражение венерическими заболеваниями. На ремарку корреспондента чиновница ответила, что не является противницей контрацептивов в целом, а просто считает, что детям в 14 лет «незачем об этом знать». «У детей должно быть детство», – подытожила Утяшева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе открылась выставка редких снимков Рудольфа Нуреева
В СК Башкирии прокомментировали дело об убийстве девушки, которое удалось раскрыть спустя 15 лет
В Уфе прошел праздник «Я - первоклассник» для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и учеников коррекционных школ
Омбудсмен Башкирии рассказала о состоянии мальчика, пробывшего в квартире с мертвой матерью несколько дней
В Башкирии пьяный парень угнал машину, чтобы довезти девушку до дома, но заснул прямо в салоне
Жителя Башкирии сбил грузовик: мужчина скончался на месте
Власти Башкирии взялись за строительство спортивных комплексов с бассейнами
«Росгосстрах»: Жители Башкортостана этим летом выбрали отдых в Германии, Франции и Италии
В Башкирии дорожная фирма потратила субсидию на зарплату и налоги
В Башкирии разыскивают Шарифзяна Сабирова
«Тревогу забили воспитатели»: подробности инцидента с мальчиком из Башкирии, который провел шесть дней с трупом матери
Житель Уфы избивал жену на глазах у прохожих
На трассе в Башкирии неудачная попытка обгона закончилась трагедией
В уфимских парках неизвестные раскидывают пакетики с подозрительным веществом
В Башкирии мальчик провел шесть дней в квартире с разлагающимся телом матери
В Башкирии при пожаре в доме заживо сгорел мужчина
Бактерии золотистого стафилококка нашли у всех, кто отравился в уфимской шаурмичной
В Башкирии меняют систему питания в школах
Под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего – водитель скрылся с места ДТП