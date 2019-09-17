2019-09-17T13:56:38+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный парень угнал машину, чтобы довезти девушку до дома, но заснул прямо в салоне

Свидание молодого человека закончилось задержанием
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В отношении угонщика возбудили уголовное делоВ отношении угонщика возбудили уголовное делоФото: Андрей КАРА
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В Караидельском районе Башкирии молодой парень угнал машину, чтобы довезти девушку до дома, но заснул прямо в салоне.

Накануне утром в местный отдел полиции обратился 21-летний сельчанин. Он рассказал, что утром не обнаружил свою «девятку», которая была припаркована возле дома. По горячим следам правоохранители нашли угонщика и выяснили, что происходило в ту ночь, когда легковушка пропала со стоянки.

В инциденте не обошлось без алкоголя и девушки. Парень распивал вместе со своей пассией спиртное в местном баре. Когда питейное заведения закрыло свои двери, парень решил не заставлять мерзнуть себя и подругу. Он увидел припаркованную машину и предложил девушке довезти ее до дома с комфортом – благо, в салоне «девятки» нашлись ключи. В итоге молодой человек смог осилить путь до конца улицы (около шестисот метров), после чего благополучно заснул. Девушка не стала будить своего кавалера и отправилась домой.

Уснувшего и ничего не соображающего 21-летнего парня задержали прямо на месте происшествия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье – «Неправомерное завладение автомобилем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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