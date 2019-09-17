В Башкирии пьяный парень угнал машину, чтобы довезти девушку до дома, но заснул прямо в салоне
В Караидельском районе Башкирии молодой парень угнал машину, чтобы довезти девушку до дома, но заснул прямо в салоне.
Накануне утром в местный отдел полиции обратился 21-летний сельчанин. Он рассказал, что утром не обнаружил свою «девятку», которая была припаркована возле дома. По горячим следам правоохранители нашли угонщика и выяснили, что происходило в ту ночь, когда легковушка пропала со стоянки.
В инциденте не обошлось без алкоголя и девушки. Парень распивал вместе со своей пассией спиртное в местном баре. Когда питейное заведения закрыло свои двери, парень решил не заставлять мерзнуть себя и подругу. Он увидел припаркованную машину и предложил девушке довезти ее до дома с комфортом – благо, в салоне «девятки» нашлись ключи. В итоге молодой человек смог осилить путь до конца улицы (около шестисот метров), после чего благополучно заснул. Девушка не стала будить своего кавалера и отправилась домой.
Уснувшего и ничего не соображающего 21-летнего парня задержали прямо на месте происшествия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье – «Неправомерное завладение автомобилем».
ИСТОЧНИК KP.RU