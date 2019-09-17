Жителя Башкирии сбил грузовик: мужчина скончался на месте

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-17T13:27:52+03:00

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В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали о жутком случае наезда на человека.

Поздним вечером в Давлекановском районе Башкирии под колесами грузовика скончался 58-летний мужчина. Все произошло на 63 километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки. За рулем многотонной машины находился 32-летний житель Кушнаренковского района.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам шофера, погибший застал его врасплох, когда внезапно вышел на проезжую часть.

Напомним, в этот же день под Уфой водитель на легковушке сбил дорожного рабочего, который укладывал асфальт. Мужчина скончался в карете скорой помощи, а виновник ДТП сбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU