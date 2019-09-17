В Башкирии разыскивают Шарифзяна Сабирова

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-17T11:39:28+03:00

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В Башкирии уже пятый день ищут 81-летнего Шарифзяна Сабирова. О местонахождении жителя села Новые Бакалы Бакалинского района ничего неизвестно с 12 сентября. К поискам пенсионера подключились волонтеры «Лиза Алерт». Активисты в распространяемых в соцсетях ориентировках сообщают, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Самому поисковому отряду требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Последний раз пенсионер был одет в синюю клетчатую рубашку, черные спортивные штаны, а на голове носил бежевую кепку.

Всех, кто знает о местонахождении Шарифзяна Сабирова, просят сообщить по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU