2019-09-17T11:39:28+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают Шарифзяна Сабирова

Мужчина пропал пять дней назад
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ДПСО "Лиза Алерт"фото: ДПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Башкирии уже пятый день ищут 81-летнего Шарифзяна Сабирова. О местонахождении жителя села Новые Бакалы Бакалинского района ничего неизвестно с 12 сентября. К поискам пенсионера подключились волонтеры «Лиза Алерт». Активисты в распространяемых в соцсетях ориентировках сообщают, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Самому поисковому отряду требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Последний раз пенсионер был одет в синюю клетчатую рубашку, черные спортивные штаны, а на голове носил бежевую кепку.

Всех, кто знает о местонахождении Шарифзяна Сабирова, просят сообщить по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Башкирии взялись за строительство спортивных комплексов с бассейнами
«Росгосстрах»: Жители Башкортостана этим летом выбрали отдых в Германии, Франции и Италии
В Башкирии дорожная фирма потратила субсидию на зарплату и налоги
«Тревогу забили воспитатели»: подробности инцидента с мальчиком из Башкирии, который провел шесть дней с трупом матери
Житель Уфы избивал жену на глазах у прохожих
На трассе в Башкирии неудачная попытка обгона закончилась трагедией
В уфимских парках неизвестные раскидывают пакетики с подозрительным веществом
В Башкирии мальчик провел шесть дней в квартире с разлагающимся телом матери
В Башкирии при пожаре в доме заживо сгорел мужчина
Бактерии золотистого стафилококка нашли у всех, кто отравился в уфимской шаурмичной
В Башкирии меняют систему питания в школах
Под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего – водитель скрылся с места ДТП