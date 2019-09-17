2019-09-17T10:51:08+03:00
Общество

Житель Уфы избивал жену на глазах у прохожих

Полиция приехала на место только через три часа после вызова [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пока девушка снимала происходящее на камеру, ее подруга вызывала полициюПока девушка снимала происходящее на камеру, ее подруга вызывала полицию
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В уфимской Черниковке мужчина жестоко избивал свою жену. Происходящее на камеру телефона засняла прохожая 17-летняя девушка. Запись была опубликована в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Первомайской. Неадекватный местный житель бил свою пассию ногами по голове. Несчастная, за которую практически никто не заступался, плакала, кричала и просила прекратить, однако тот продолжал. Вопли привлекли проходящих мимо молодых девушек. Одна из них достала телефон и начала снимать происходящее на камеру, пока вторая вызывала полицию. Правоохранители не спешили с приездом.

– Мы ждали полицию 40 минут. Всё это время мы были не далеко, но не надоедали... Глаза не мозолили ему, – написала в своем посте 17-летняя уфимка.

Напуганная женщина, увидев девушек, побежала в их сторону. Следом направился ее обидчик. Он напал и на самих очевидиц: одну из них он ударил по голове.

– Он планировал удар, так как заранее держал кулак, – рассказала девушка. – Мы поехали в 17 больницу (приёмный покой). Где мне сделали рентген, осмотрели и поставили диагноз: сотрясение головного мозга.

От мужчины также досталось и очевидицам происшествия — одной из них диагностировали сотрясение мозга

От мужчины также досталось и очевидицам происшествия — одной из них диагностировали сотрясение мозга

Она также поведала, что никто не спешил помочь подвергшейся насилию женщине. Только один раз прохожий оттащил ее мужа, после чего сразу же ушел восвояси.

– Полиция приехала только в 22:00, а вызвали мы их в 19:04, – возмутилась горожанка. – Он мог за это время убить и ее и нас. Проблема не только в том, что он её избивал. Проблема в полиции, проблема в том, что нужно его наказать за нанесения вреда моему здоровью и этой женщины тоже. Он опасен.

Сейчас неравнодушная уфимка ищет свидетелей происшествия и людей, знакомых с извергом или его супругой.

Мужчина избивал свою жену в Уфе // 16.09.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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