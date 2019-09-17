2019-09-17T10:10:20+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии неудачная попытка обгона закончилась трагедией

Внедорожник вылетел в кювет – водитель погиб на месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Накануне утром в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Все случилось на 10 км автодороги Стерлитамак-Федоровка. По данным дорожной полиции, 46-летний мужчина за рулем УАЗ при выполнении обгона вылетел с трассы в кювет, где пикап опрокинулся.

Авария унесла жизнь водителя – он скончался до приезда медиков. «Скорая» госпитализировала двоих пассажиров, мужчин 41 и 26 лет.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 10 автоаварий, в которых три человека погибли и девять пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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