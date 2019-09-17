На трассе в Башкирии неудачная попытка обгона закончилась трагедией
Накануне утром в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
Все случилось на 10 км автодороги Стерлитамак-Федоровка. По данным дорожной полиции, 46-летний мужчина за рулем УАЗ при выполнении обгона вылетел с трассы в кювет, где пикап опрокинулся.
Авария унесла жизнь водителя – он скончался до приезда медиков. «Скорая» госпитализировала двоих пассажиров, мужчин 41 и 26 лет.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 10 автоаварий, в которых три человека погибли и девять пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU