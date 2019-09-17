В уфимских парках неизвестные раскидывают пакетики с подозрительным веществом

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-17T09:36:24+03:00

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Уфимец на своей странице в социальной сети рассказал о пакетиках с подозрительным веществом. Их якобы раскидывают в местах общего пользования. К своему посту обеспокоенный горожанин приложил фотографию, сделанную в парке имени Мажита Гафури. На снимке можно увидеть, что на асфальте лежит целлофановый пакетик с неизвестной субстанцией внутри.

– Предполагаю, что таким образом подсаживают людей ... – предположил уфимец. – Будьте бдительны! И даже не понимаю, что с этим делать, а если в твоих руках полиция увидит это - можешь попасть на реальные проблемы.

Житель Уфы заявил, что о таких вещах необходимо говорить и «даже кричать», чтобы привлечь внимание общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU