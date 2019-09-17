Бактерии золотистого стафилококка нашли у всех, кто отравился в уфимской шаурмичной

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-17T08:54:27+03:00

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Роспотребнадзор подвел предварительные итоги расследования случая массового отравления в уфимской шаурмичной. У всех, кто оказался в больнице после обеда в бистро, обнаружили золотистый стафилококк. Такие же бактерии были выявлены у одного из работников злополучной забегаловки и в пробе салата. Об этом рассказала на оперативке в мэрии замруководителя ведомства Галина Пермина.

Золотистый стафилококк – бактерии, которые могут вызвать широкий диапазон заболеваний: от легких кожных инфекций до смертельно опасных заболеваний – пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. По статистике носителями золотистого стафилококка являются 25-40 процентов населения.

Представитель Роспотребнадзора на совещании также уточнила количество пострадавших – на самом деле отравилось 16 человек, а не 15, как сообщалось ранее. 14 потерпевших находятся на стационарном лечении. Мэр Уфы Ульфат Мустафин призвал ведомства наказать виновных, а горожан – быть бдительными, отказаться от сомнительной еды и оградить от нее детей.

Напомним, случай массового отравления был зафиксирован 12 сентября. 15 человек, среди которых пятеро детей и беременная женщины, были доставлены в больницу с одним и тем же диагнозом – острый гастроэнтерит. Злополучную шаурмичную закрыли и опечатали. Позже деятельность еще шести киосков того же предпринимателя была приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU