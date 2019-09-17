Под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего – водитель скрылся с места ДТП
Накануне днем под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего. Водитель скрылся с места ДТП.
Смертельный инцидент произошел на 1459 км трассы Самара-Уфа-Челябинск. Автомобилист за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на 39-летнего жителя Марий Эл, который занимался укладкой асфальта. Дорожный рабочий получил тяжелые травмы. Его успели поместить в машину скорой помощи, однако по пути в больницу он скончался.
Сам виновник происшествия решил сбежать с места ДТП. Вскоре его нашли и задержали сотрудники ГИБДД. Как оказалось, внедорожником управлял 66-летний уфимец. Начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU