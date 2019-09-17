2019-09-17T07:54:05+03:00
Происшествия

Под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего – водитель скрылся с места ДТП

Пострадавший скончался в карете скорой помощи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Накануне днем под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего. Водитель скрылся с места ДТП.

Смертельный инцидент произошел на 1459 км трассы Самара-Уфа-Челябинск. Автомобилист за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на 39-летнего жителя Марий Эл, который занимался укладкой асфальта. Дорожный рабочий получил тяжелые травмы. Его успели поместить в машину скорой помощи, однако по пути в больницу он скончался.

Сам виновник происшествия решил сбежать с места ДТП. Вскоре его нашли и задержали сотрудники ГИБДД. Как оказалось, внедорожником управлял 66-летний уфимец. Начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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