2019-09-17T09:36:58+03:00
Общество

Мэр Уфы посоветовал горожанам отказаться от покупок подозрительной пищи

В столице 15 человек отравились шаурмой
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин посоветовал уфимцам не обедать в подозрительных местахУльфат Мустафин посоветовал уфимцам не обедать в подозрительных местах
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Ульфат Мустафин посоветовал жителям Уфы отказаться от покупки подозрительной шаурмы.

Напомним, что на прошлой неделе в Уфе 15 человек оказались в больнице после того, как пообедали в киоске, в котором продают шаурму. Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили, что в больнице до сих пор остаются 14 человек, серди которых есть дети.

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили, что у одного из поваров того самого «нехорошего» киоска выявили золотистый стафилококк. Мэр Уфы Ульфат Мустафин посоветовал горожанам быть бдительными и не покупать еду в подозрительных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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